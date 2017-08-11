В Полтаве на пляже застрелили чемпиона Украины по смешанным единоборствам

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Чемпион Украины по смешанным единоборствам Святослав Пелипенко погиб в результате стрельбы на пляже в Полтаве, сообщает в пятницу украинское издание "Факты".

Ранее местное интернет-издание "Полтавщина" сообщило о стрельбе на пляже в Полтаве, где были ранены мужчина и ребенок. В полиции уточнили, что в результате стрельбы один человек погиб и два пострадали. По предварительной информации, между отдыхающими возник конфликт, который перерос в драку, и житель Полтавы открыл стрельбу из гладкоствольного ружья. Полиция возбудила два уголовных дела.

"Погибшим оказался чемпион Украины по ММА (смешанным единоборствам), участник полтавского клуба смешанных единоборств "Branibor Team" Святослав Пелипенко", — говорится в сообщении издания.

Позже в полиции уточнили, что в результате стрельбы пострадали четыре человека. Кроме мужчины и ребенка, травмы получили еще двое мужчин.

"Во время схватки двух компаний 21-летний житель Полтавы, защищая себя и своего отца от группы нападающих, которые наносили удары и стреляли из предмета, похожего на пистолет, совершил несколько выстрелов из гладкоствольного ружья в сторону одного из нападавших. 20-летний полтавчанин скончался на месте. Еще один 24-летней мужчина и семилетний мальчик ранены и доставлены в медицинское учреждение. Телесные повреждения также получили сын, который стрелял из ружья, и его 45-летний отец", — говорится в сообщении полиции на странице Facebook.

В ведомстве добавили, что задержан один человек, относительно других участников конфликта решается вопрос об избрании меры пресечения.