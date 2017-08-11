Гуам подготовил рекомендации для жителей на случай ядерного удара Пхеньяна

ВАШИНГТОН, 11 авг – РИА Новости. Управление Национальной Безопасности острова Гуам в пятницу опубликовало на своем сайте ряд рекомендации для жителей в случае ядерного удара со стороны Северной Кореи.

В частности, жителям острова даются как общие рекомендации "соблюдать спокойствие", "приготовить необходимый набор продуктов", "позаботиться о сохранности членов семьи", так и практические советы: "не смотреть на вспышку или ядерный гриб – это может ослепить"; "спрятаться позади чего-либо, что могло бы защитить (от радиоактивных волн)". Также после ядерного удара рекомендуется "снять одежду, чтобы помешать радиации распространяться".

Остров Гуам имеет статус неинкорпорированной организованной территории США, то есть не является частью страны, но при этом владением США.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.