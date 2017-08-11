СМИ: Трамп благодарил Россию за сокращение дипмиссии США в шутку

ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был саркастичен, когда благодарил Россию за сокращение американского дипкорпуса в РФ, написала в пятницу в Twitter корреспондент телекомпании CBS Маргарет Бреннан со ссылкой на представителя Белого дома.

"Как сказал представитель Белого дома, президент был саркастичен, когда благодарил (президента РФ Владимира) Путина за выдворение американских сотрудников из России", — написала журналистка.

В четверг Трамп заявил, что благодарен Путину за сокращение числа сотрудников посольства в РФ, так как это позволит сэкономить на расходах.

Данное заявление вызвало недоумение среди сотрудников госдепартамента. Один из них назвал это заявление недальновидным, а второй сказал, что у него нет "печатных слов" по этому поводу.

Ранее Путин сообщил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.