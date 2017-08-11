Ракеты КНДР не смогут донести ядерные боеголовки до США, считают эксперты

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ракеты, протестированные КНДР в июле, не способны донести полновесные ядерные боеголовки до континентальной части США, сообщает издание Newsweek со ссылкой на доклад американских и немецких экспертов. Они пришли к выводу, что во время испытаний небольшие заряды позволили ракетам подняться гораздо выше, чем если бы они были оснащены более тяжелыми боеголовками.
Эксперт по ракетам Массачусетского технологического института Тед Постол и два эксперта из немецкой фирмы Schmucker Technologie Маркус Шиллер и Роберт Шмукер в своем докладе заявляют, что ракеты несли небольшой заряд, не соответствующий весу ядерных боеголовок.
"Мир внезапно поверил, что у северокорейцев есть межконтинентальная баллистическая ракета, которая способна достичь западного побережья США. Но, согласно нашим расчетам, основанным на детализированном изучении типа, размера ракетных двигателей, длительности полетов, топлива, которое, вероятно, использовалось, и других технических факторов, оказалось, что ракеты на самом деле несли очень небольшие заряды, вес которых не соответствовал весу ядерных боеголовок", — пишут авторы доклада.
Тед Постол также назвал ракеты КНДР "фальшивкой", пишет издание.
В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений. Сначала президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. В ответ Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. На это Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".