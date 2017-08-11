Ракеты КНДР не смогут донести ядерные боеголовки до США, считают эксперты

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ракеты, протестированные КНДР в июле, не способны донести полновесные ядерные боеголовки до континентальной части США, сообщает издание Newsweek со ссылкой на доклад американских и немецких экспертов. Они пришли к выводу, что во время испытаний небольшие заряды позволили ракетам подняться гораздо выше, чем если бы они были оснащены более тяжелыми боеголовками.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР в свою очередь оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Эксперт по ракетам Массачусетского технологического института Тед Постол и два эксперта из немецкой фирмы Schmucker Technologie Маркус Шиллер и Роберт Шмукер в своем докладе заявляют, что ракеты несли небольшой заряд, не соответствующий весу ядерных боеголовок.

"Мир внезапно поверил, что у северокорейцев есть межконтинентальная баллистическая ракета, которая способна достичь западного побережья США. Но, согласно нашим расчетам, основанным на детализированном изучении типа, размера ракетных двигателей, длительности полетов, топлива, которое, вероятно, использовалось, и других технических факторов, оказалось, что ракеты на самом деле несли очень небольшие заряды, вес которых не соответствовал весу ядерных боеголовок", — пишут авторы доклада.

Ученые отмечают, что эти небольшие заряды позволили ракетам подняться гораздо выше, чем они смогли бы подняться, будучи оснащенными гораздо более тяжелыми боеголовками.

Тед Постол также назвал ракеты КНДР "фальшивкой", пишет издание.

В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений. Сначала президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. В ответ Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. На это Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".