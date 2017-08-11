В польском МИДе считают Советский Союз ответственным за начало ВОВ

ВАРШАВА, 11 авг — РИА Новости. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Советский союз вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. Так он прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма.

"Я бы прежде всего скорректировал этот исторический нарратив, потому что нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения (Польши) от немецкой оккупации", — сказал министр в интервью изданию Wpolityce.

"Нужно помнить, что Советский союз очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны и вместе с Германией напал на Польшу, следовательно он тоже несет ответственность за начало Второй мировой войны", — продолжил он.

По его мнению, ведя войну с Германией, Советский союз "проводил её в собственных интересах, потому что на тот момент уже несколько лет сам был жертвой немецкой агрессии".

"Я бы начал с корректировки истории этого нарратива, с приведения фактов", — добавил Ващиковский.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. В МИД России заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий.