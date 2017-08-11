В ООН рассказали, сколько людей покинули Украину из-за конфликта

Детские песочницы в лагере для беженцев из Украины в Ростовской области. Архивное фото

Детские песочницы в лагере для беженцев из Украины в Ростовской области. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Вынужденными переселенцами за время конфликта на Украине стали около 1,6 млн человек, заявил в пятницу официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Переселенцами из-за конфликта стали около 1,6 миллиона человек", — сказал Дюжаррик на брифинге, ссылаясь на данные управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Он также сообщил об опасениях ООН, связанных с трудностями перемещения гражданских лиц в районе конфликта.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.