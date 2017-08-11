Россияне не пострадали при столкновении поездов в Египте

КАИР, 11 авг — РИА Новости. Российские граждане не пострадали при столкновении поездов под египетской Александрией, жертвами которого стали 36 человек, заявили РИА Новости в российском посольстве в Каире.

Поезд Каир — Александрия в пятницу въехал в остановившийся состав Порт-Саид — Александрия, 36 человек погибли, свыше 120 пострадали. По словам губернатора Александрии, причиной стала ошибка регулирующего семафор работника станции.

"По имеющейся у нас сейчас информации, российские граждане не пострадали в этой аварии", — сказал РИА Новости один из российских дипломатов.