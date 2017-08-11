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В мире

В Турции более 500 россиян пожаловались на ухудшение самочувствия

Сюжет:
Эпидемия вируса Коксаки в Турции (22)
19:1911.08.2017
(обновлено: 19:22 11.08.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПляж в Анталье, Турция. Архивное фотоПляж в Анталье, Турция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор получил более 500 жалоб на ухудшение самочувствия от россиян, отдыхающих на турецких курортах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вид на город Анкара. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Посольство РФ запросило у Турции информацию о заболеваниях россиян
Жалобы поступали на "горячую линию", открытую Роспотребнадзором в связи с сообщениями о вспышке вируса Коксаки. В ведомстве отметили, что случаи заболевания были зафиксированы в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер и других.

"Наибольшее число заболевших — дети до 14 лет", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Вирус Коксаки

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки, из-за чего десятки отдыхающих якобы были вынуждены досрочно прервать свой отпуск.

Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов. Восприимчивыми к инфекции являются дети в возрасте от трех до десяти лет, чаще всего ей болеют в четыре-шесть лет. Вирус преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и сыпью. Течение болезни в целом благоприятное, но бывают и осложнения.

Турецкий курорт Анталья. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страховое сообщество не отмечает всплеска обращений из-за вируса Коксаки

Отдых небезопасен

Ростуризм призвал россиян учитывать имеющуюся угрозу здоровью туристов при принятии решения о поездке в Турцию. Ведомство призвало российских туроператоров и турагентов при реализации путевок в Турцию в обязательном порядке информировать о сложной эпидемиологической ситуации в этой стране.

Источник в Роспотребнадзоре сообщил, что ведомство признало небезопасными для туристов условия в Анталье.

"Роспотребнадзор принял решение о небезопасных для здоровья российских туристов условиях в регионе залива Анталья в Турции. Документ направлен в Ростуризм", — заявил собеседник агентства, отметив, что решение уже согласовано с МИД РФ.

Спекуляции

Минздрав Турции 9 августа опроверг информацию о том, что в стране бушует эпидемия, назвав эти данные спекуляцией. В ведомстве рассказали, что провели расследование и выявили случаи кожной сыпи только у семи туристов.

Девушка на пляже одного из отелей Антальи. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Туристов не будут штрафовать за отказ от поездки в Турцию из-за вируса
"Наше министерство считает, что подобные случаи могут произойти в любой стране. По результатам нашего расследования, не может быть и речи ни о какой эпидемии", — говорится в сообщении министерства. В Минздраве также заверили, что российские туристы могут спокойно отправляться в Турцию на отдых.

В Роспотребнадзоре ранее также не подтверждали информацию об эпидемии. Глава ведомства Анна Попова заявила, что каждое обращение о вирусе Коксаки детально анализируется. Тем не менее, по ее словам, анализ Роспотребнадзором официальных источников информации — турецкого Минздрава, ВОЗ и иных возможных источников — не указывает на какое-либо осложнение эпидемиологической ситуации в Турции.

Туроператоры просят не паниковать

В Ассоциации туроператоров России подтвердили, что об эпидемии речи не идет. Исполнительный директор АТОР исполнительный директор заявила, что россияне обращаются в туристические фирмы, чтобы узнать обстановку на турецких курортах, связанную со слухами о наличии там вируса Коксаки, но от уже приобретенных туров не отказываются.

"Мы совсем не видим причин для паники. К нам жалоб от туристов не поступало, как и не было случаев аннуляций туров в связи с информацией в СМИ о вспышке Коксаки", — сообщили в пресс-службе "НТК Интурист".

Опасения необоснованны

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) считает опасения, связанные с ростом числа туристов, заболевших вирусом Коксаки в Турции, необоснованными. Об этом сообщила руководитель рабочей группы ВСС по страхованию туроператоров, исполнительный директор "ЕРВ Туристическое страхование" Юлия Алчеева.

Бухта в турецкой Анталии
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Турагенты считают слухи об эпидемии вируса Коксаки в Турции необоснованными

"Опасения, к счастью, необоснованны, никакой эпидемии вируса Коксаки не зафиксировано. Страховщики так же не фиксируют всплеска обращений именно по поводу заражения этим вирусом", — заявила она.

По словам Алчеевой, случаи заболевания вирусом есть, но за период май-июль их не более 1% в процентном соотношении ко всем заболевшим в Турции туристам. Она отметила, что эта инфекция давно известна, "живет" в этом регионе всегда, и ничего страшного за собой не влечет.

"Осложняет ситуацию только то, что заражаются им в основном дети, собственно они его и передают друг другу", — добавила Алчеева.

Рекомендации эпидемиолога

Отдыхающим в Турции туристам следует не поддаваться панике и соблюдать правила гигиены, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Турецкое побережье Антальи. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Без паники: слухи об эпидемии вируса Коксаки в Турции не подтвердились
"Панике не надо поддаваться, это же не смертельная болезнь. Нужно соблюдать основные правила гигиены, в частности мыть руки, мыть фрукты, овощи, не глотать воду в бассейне, а по возможности дезинфицировать ее коллективно", — сказал он, добавив при этом что в случае чего, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

Эпидемиолог подчеркнул, что вирус распространяется водным и воздушно-капельным путями, и конец лета — самый благоприятный дня него период.

"Сейчас такой благоприятный период. Если для гриппа это зима, то для энтеровируса — сейчас время активности. К сожалению, нет вакцины от этой инфекции", — отметил он.

По словам Малеева, больше внимания нужно уделить детям. "У взрослых есть иммунитет, но дети особенно подвержены этому заболеванию. Самое главное — это личная профилактика", — подчеркнул эксперт.

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