Губернатор назвал причину столкновения поездов в Египте

Место столкновения поездов в городе Александрия в Египте. 11 августа 2017

Место столкновения поездов в городе Александрия в Египте. 11 августа 2017

КАИР, 11 авг — РИА Новости. Губернатор Александрии Мухаммед Султан заявил, что причиной столкновения двух поездов в Египте, жертвами которого стали 36 человек, стала ошибка регулирующего сигналы семафора работника станции, сообщает издание "Youm7".

Как ранее сообщалось, поезд, следовавший в Александрию из Каира, в пятницу въехал в остановившийся состав, направлявшийся в этом же направлении из другого египетского города — Порт-Саид.

"Причиной, приведшей к этому происшествию, стал ошибочный сигнал семафора, который дал работник железной дороги", — приводит издание слова главы города.

В ходе аварии несколько вагонов поездов сошли с рельсов и опрокинулись. Пострадавшие направлены в местные клиники.