СМИ сообщили о тайном канале отношений США и КНДР

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уже несколько месяцев "тайно вовлечена в дипломатию обходного канала" с КНДР, по которому обсуждаются, в том числе, отношения между двумя странами и судьба американских заключенных в Северной Корее, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.

Ранее США и КНДР обсуждали освобождение американского студента Отто Вармбьера, он был освобожден в июне после 17 месяцев заключения и умер через несколько дней. Тем не менее, передает агентство, не было известно, что контакты продолжались. По данным агентства, по тайному каналу дипломаты обсуждали других американских заключенных в КНДР, а также ухудшающиеся отношения между странами.

Сообщается, что контакты регулярно поддерживают спецпредставитель США по политике в отношении Северной Кореи Джозеф Юн и высокопоставленный северокорейский дипломат в миссии страны в ООН Пак Сон Иль (Pak Song Il). Также отмечается, что секретный канал передачи информации называется "Канал Нью-Йорк" и что Юн — единственный американский дипломат, который контактирует с представителем КНДР.

По данным источников агентства, диалог на данный момент не снизил напряжения между двумя странами. Тем не менее, как отмечается, тайные обсуждения могут стать основой для более серьезных переговоров.

В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений. Сначала президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. В ответ Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. На это Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".