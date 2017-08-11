Киев направил РФ ноту из-за ограничения судоходства в Керченском проливе

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины направило РФ ноту протеста из-за ограничения на судоходство через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанного со строительством моста, сообщила в пятницу пресс-служба МИД.

"МИД Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанной со строительством моста, в очередной раз подчеркивает противоправности таких действий… Соответствующая нота протеста была направлена ​​российской стороне", — говорится в сообщении.

МИД Украины называет строительство моста незаконным в соответствии с международным правом.

"Вызывает глубокую обеспокоенность также негативное влияние, которое строительство может нанести окружающей среде и навигации через пролив. Введение РФ в одностороннем порядке ограничения на морское судоходство через Керченский пролив является очередным грубым пренебрежением РФ нормами международного права", — добавили в МИД.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что власти Украины считают убытки торговых портов и готовят иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста.

Министр транспорта России Максим Соколов ранее сообщал, что морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив — арочных пролетов — пройдет при минимальном ограничении судоходства, единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток. Он также подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".