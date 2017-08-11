СБУ ликвидировала в Харьковской области канал поставок лекарств в ЛНР и ДНР

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Харьковской области канал поставок медикаментов в самопровозглашенные ЛНР и ДНР, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Сотрудники Службы безопасности Украины во время проведения комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере здравоохранения перекрыли в Харьковской области нелегальный канал поставок медикаментов на временно оккупированных террористами территории Донбасса", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, один из организаторов канала, житель Киевской области, привлек к сделке как оптового поставщика лекарств одно из ведущих фармацевтических предприятий Харьковской области. Приобретенные медикаменты он перевозил в обустроенное складское помещение в одном из подконтрольных Киеву населенных пунктов Донецкой области вблизи линии разграничения. Затем он лично перевозил лекарства на временно неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

"В так называемых "ДНР/ЛНР" медикаменты реализовывались через коммерческие структуры, которые зарегистрированы в псевдореспубликах", — добавили в в СБУ.

Указывается, что правоохранители задержали подозреваемого во время подготовки попытки переправить через линию разграничения очередную партию медикаментов. Его уведомили о подозрении в совершении преступлений по статье 110-2 "финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины" УК Украины. Продолжается досудебное следствие.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.