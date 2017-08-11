Верховный суд Бразилии приостановил расследование в отношении Темера

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Судья Федерального верховного суда Бразилии Эдсон Факин официально приостановил расследование в отношении президента Бразилии Мишела Темера, которого обвиняют в коррупции, передает телеканал Telesur.

Согласно постановлению судьи, расследование в отношении Темера по делу о коррупции может быть начато только с 1 января 2019 года, когда завершается его президентский срок.

Как объяснил Факин, его решение было основано на результатах голосования нижней палаты конгресса Бразилии на прошлой неделе. Тогда палата депутатов Национального конгресса Бразилии не смогла набрать достаточного числа голосов, чтобы разрешить верховному суду начать уголовный процесс против Темера, который мог закончиться его отставкой.

Расследование в отношении Темера ведется в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. Их встреча состоялась 7 марта. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года. Он отметил, что в рамках этой схемы политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку. Теперь процесс против Темера будет приостановлен до истечения срока его полномочий на посту главы государства в конце 2018 года, а ответить перед правосудием он сможет в 2019 году.