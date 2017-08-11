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В мире

Турецкие байкеры объяснили атаку на мотоклуб дружбой с "Ночными волками"

17:4511.08.2017
(обновлено: 17:50 11.08.2017)
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© Фото : Anadolu KaplanlarıТурецкий мотоклуб Anatolian TigersТурецкий мотоклуб Anatolian Tigers
© Фото : Anadolu Kaplanları

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Представитель одного из крупнейших мотоклубов Турции Anatolian Tigers ("Анатолийские тигры") Альпер Караташ считает, что причиной атаки на байкеров стала дружба с "Ночными волками". Об этом он рассказал в интервью Sputnik Турция.

Президент Всероссийского мотоклуба Ночные волки Александр Залдостанов (Хирург) во время мотопробега. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ранее стало известно, что на несколько центров "тигров" напали байкеры из турецких филиалов крупного американского клуба Hells Angels ("Ангелы ада"). Двое мотоциклистов получили ранения.

Караташ отметил, что Hells Angels стали организовывать провокации и "акции устрашения" после того, как "тигры" наладили тесный дружеский контакт с "Ночными волками". В частности, "ангелов" возмутило то, что российские байкеры пригласили турецких коллег принять участие в своем мотошоу в Севастополе.

"Этой атакой Hells Angels пытались нанести удар по дружбе между турецкими и российскими мотоклубами", — подчеркнул он.

Президент мотоклуба Ночные волки Александр Залдостанов (Хирург). Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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По словам Караташа, среди "ангелов" есть байкеры, с которыми у Anatolian Tigers многолетние хорошие отношения. При этом серьезных разногласий между клубами раньше никогда не возникало, а мелкие, по словам байкера, удавалось уладить мирным путем.

Представитель Anatolian Tigers подчеркнул, что нападение никак не повлияет на отношения клуба с российскими мотоциклистами.

"Несмотря ни на что, мы примем участие в запланированных мероприятиях в Севастополе, наша дружба с российскими "Ночными волками" останется неизменной", — заявил Карташ, добавив, что в случае повторных атак байкеры будут защищаться и бороться за свои права

Ранее глава Всероссийского мотоклуба "Ночные Волки" Александр Хирург Залдостанов в своем аккаунте Facebook сообщил о письме, полученном от представителей Anatolian Tigers. В нем отмечалось, что нападение на клуб было "спланированной, специально подготовленной провокацией".

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© Sputnik
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Также байкеры сообщили, что злоумышленники намеревались втянуть "тигров" в вооруженную "разборку", а затем распространить фейковую информацию о том, что Anatolian Tigers и "Ночные волки" замешаны в криминальной деятельности и тем самым помешать намеченным мероприятиям в Севастополе.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Игорь
Пойду поплачу )))
19:17
11.08.2017
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shinkarev.aleksey.74
Да все, кто ездит на мотоциклах, и не обязательно называет себя байкером, давно прокляли этот клоунский, а с некоторых пор бюджетный "волчий" гадюшник.
18:54
11.08.2017
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Лех Кам
Хирург за последние годы вырос, уже возможно избавившись от гормонов. Начинает дело делать. Но отношение осталось. Нужно больше, чтобы я забыл.
18:22
11.08.2017
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