Турецкие байкеры объяснили атаку на мотоклуб дружбой с "Ночными волками"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Представитель одного из крупнейших мотоклубов Турции Anatolian Tigers ("Анатолийские тигры") Альпер Караташ считает, что причиной атаки на байкеров стала дружба с "Ночными волками". Об этом он рассказал в интервью Sputnik Турция.
Караташ отметил, что Hells Angels стали организовывать провокации и "акции устрашения" после того, как "тигры" наладили тесный дружеский контакт с "Ночными волками". В частности, "ангелов" возмутило то, что российские байкеры пригласили турецких коллег принять участие в своем мотошоу в Севастополе.
"Этой атакой Hells Angels пытались нанести удар по дружбе между турецкими и российскими мотоклубами", — подчеркнул он.
Представитель Anatolian Tigers подчеркнул, что нападение никак не повлияет на отношения клуба с российскими мотоциклистами.
"Несмотря ни на что, мы примем участие в запланированных мероприятиях в Севастополе, наша дружба с российскими "Ночными волками" останется неизменной", — заявил Карташ, добавив, что в случае повторных атак байкеры будут защищаться и бороться за свои права
Ранее глава Всероссийского мотоклуба "Ночные Волки" Александр Хирург Залдостанов в своем аккаунте Facebook сообщил о письме, полученном от представителей Anatolian Tigers. В нем отмечалось, что нападение на клуб было "спланированной, специально подготовленной провокацией".