Лавров не считает, что вооружения Китая угрожают России

ДВОРИКИ (Владимирская область), 11 авг — РИА Новости. Китай не размещает вооружения, которые могли бы угрожать России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Каждая страна имеет право размещать на своей территории вооружение. Китай не размещает вооружение против Российской Федерации, у нас таких сведений нет. У нас теснейшие связи с Китайской Народной Республикой, в том числе, по линии военных", — сказал Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".

Ранее в китайской газете Global Times было опубликовано сообщение о появлении в интернете фотографии разработанной Китаем межконтинентальной баллистической ракеты Dongfeng-41 (DF-41). По предварительным данным, ракета размещена в находящейся у границ с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. DF-41 — твердотопливная грунтовая мобильная МБР с максимальной дальностью полета более 10 тысяч километров, оснащенная разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения.

В ответ на эти сообщения в Москве заявляли, что не воспринимают как угрозу развитие вооруженных сил Китая, отметив, что КНР является стратегическим союзником РФ.