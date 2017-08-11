Будьте бдительны и избегайте конфликтов: новые реалии туризма в Абхазии

СУХУМ, 10 авг — РИА Новости. Гостеприимная Абхазия, излюбленное место отдыха с советских времен, этим летом испытывает дефицит российских туристов — по официальным данным, их число сократилось на треть. Помимо плохой погоды в начале лета, туроператоры винят в этом череду резонансных происшествий в последние месяцы — после нескольких ЧП посольство России вынуждено было заявить об ухудшении криминогенной обстановки в закавказской республике.

Ситуация ухудшается

В прошлые годы криминальные сводки из туристических зон Абхазии ограничивались мелкими происшествиями и драками между таксистами, стремившимися заполучить клиента. И хотя интернет изобилует видеозаписями, запечатлевшими навязчивый сервис и мелкие стычи с местными жителями, в целом туристы чувствовали себя в безопасности. В 2016 году, по статистике местного МВД, не было ни одного случая убийства отдыхающих или нанесения им тяжких телесных повреждений.

Этим летом, однако, обстановка резко изменилась, и в СМИ стала появляться информация о вооруженных нападениях на туристов из России.

Так, 11 июля в селе Приморское двое местных жителей с пистолетами и ножами ворвались в домик, где отдыхали две семьи из Москвы. Грабители потребовали отдать все ценности, а когда один из мужчин стал сопротивляться, нанесли ему смертельные ножевые ранения.

В конце июля в том же районе произошел еще один случай: в поселке Хипста грабители ворвались в дом к россиянам, недавно переехавшим из Петербурга. Преступники потребовали у них деньги, которые те приготовили на ремонт. Чтобы жертвы были разговорчивее, женщину пытали горячим утюгом. Преступникам удалось скрыться, их до сих пор ищут.

Позже, 2 августа, все в том же Приморском взорвался склад боеприпасов времен грузино-абхазской войны начала 1990-х. Хранились снаряды, судя по всему, с нарушениями, а склад расположен совсем близко от туристических объектов: буквально в ста метрах находится популярный сероводородный источник. Рядом проходят маршруты конных экскурсий, и две участницы этих прогулок при взрыве погибли на месте. Да и частный сектор, где любят селиться туристы, также неподалеку от складов. Всего при взрывах пострадали 64 человека, туристы и местные.

На этой неделе в прессе появилась еще одна резонансная история — о двух жителях Екатеринбурга, которые попали в Гагрском районе в ДТП, и теперь их якобы держат в заложниках, вымогая крупную сумму денег. Впрочем, пресс-атташе российского посольства в Сухуме Турал Джавадов опроверг сообщения о насильственном удержании россиян, и пояснил, что ставший виновником ДТП Василий Снегирев выразил готовность после экспертизы возместить ущерб на ремонт машины, который пострадавшая сторона оценила в 200 тысяч рублей.

Посольство предупреждает

После этих случаев посольство России решилось на экстраординарную меру: опубликовало заявление об "ухудшении криминогенной обстановки в Абхазии". Туристам рекомендуется "проявлять повышенную осторожность и бдительность, воздерживаться от конфликтов с местным населением, посещения безлюдных мест, не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи". Джавадов подтвердил РИА Новости, что это предупреждение пока остается в силе, а ситуация не улучшилась.

"К великому сожалению, я согласна с оценкой посольства. Я действительно вижу ухудшение криминогенной ситуации и считаю, что необходимо срочно разбираться не только в каждом конкретном случае, но и в причинах системного кризиса в целом", — заявила РИА Новости известный абхазский аналитик, член совета директоров Центра гуманитарных программ Арда Инал-Ипа.

По ее словам, трудно сказать, в чем основная причина такого кризиса: "только ли в непрофессионализме или в коррупции, или в существующем влиянии некоторых представителей криминального мира на многие процессы в стране". По оценке Инал-Ипа, часто "телефонное право" вмешивается в процесс расследования "вплоть до преждевременного закрытия дел". Хотя, по ее словам, случается, что правоохранители оперативно и профессионально реагируют на сигналы от населения.

"В этом году мы не смогли на должном уровне обеспечить главное условие для развития туризма – безопасность", — заключила эксперт.

Корень зла – в беспорядке

Еще один эксперт, президент Абхазского союза туризма и по совместительству глава Центра поддержки российского бизнеса в Абхазии Анна Калягина считает, что череда таких ЧП не может быть простым совпадением.

"Да, в этом году вообще кошмар… Бывает, что влезают в окна, воруют сумочки из машин. А чтобы было разбойное нападение, с убийством… Ощущение, что действительно какой-то сбой системы. Это накопленные недоработки и недочеты. Все накапливается, накапливается – обязательно начинает вылезать. Настолько много брешей везде системных и недоработок", — посетовала она.

По словам Калягиной, несколько лет назад в Абхазии уже отмечалось ухудшение криминогенной ситуации. Тогда на пляжах и улицах появились усиленные патрули милиции, и ситуацию удалось купировать.

"Потом какой-то сбой. Это лето показало, что у нас везде бардак. Все (преступники. — Ред.) активизировались, надо закручивать гайки. Но корень зла в другом – в беспорядке. Надо найти четкий порядок. Людей надо наказывать, чтоб неповадно было. Надо бросать пагубную привычку отпускать людей (преступников. — Ред.) на свободу или не находить", — сказала Калягина, добавив, что на ее памяти таких резонансных случаев, как в этом году, не было.

По мнению экспертов, ситуацию также отчасти провоцирует растущее имущественное расслоение абхазского общества: часть населения банально беднеет и не видит других путей улучшения материального положения, кроме криминального.

"По внешним признакам экономическая ситуация меняется к лучшему – поток автомобилей становится все более плотным, открываются новые магазины, рестораны, салоны красоты. Однако эти признаки не являются показателем общего повышения уровня жизни, поскольку налицо серьезное расслоения граждан по имущественному признаку", — говорит Инал-Ипа.

Она отметила, что к абхазским НКО за помощью все чаще обращаются семьи, чей доход ниже прожиточного уровня.

Страдает и бизнес

Безопасность россиян в Абхазии имеет еще один аспект – защищенность российских инвестиций и имущества предпринимателей. Абхазия не раз заявляла о заинтересованности в инвестициях из России, однако на деле в российской прессе можно часто встретить истории про россиян, которые, построив в Абхазии завод или магазин, лишались собственности в результате рейдерского захвата со стороны местных партнеров.

"Несколько возмутительных историй, связанных с отсутствием защиты предпринимателей вообще и российских в частности, дает мне все основания считать, что в этой сфере у нас есть серьезные проблемы. К великому сожалению, эти преступления не становятся у нас предметом всеобщего осуждения и анализа. Это серьезное упущение наших властей, которые недооценивают последствия замалчивания подобных фактов, — и в сфере экономики, и в сфере правопорядка", — признает Инал-Ипа.

Калягина отмечает, что судебная система также не выдерживает критики. "Было очень много случаев, когда дело либо ведется долго, долго, долго и ничего не решается, либо решается не в пользу той стороны, которая явно права", — говорит эксперт.

По ее мнению, одной из трудностей, с которыми сталкиваются российские бизнесмены, является местная привычка решать все по-братски, не фиксируя договоренности на бумаге.

"Я им всегда говорю, что все, что вы говорите сейчас, о чем договариваетесь, – все должно быть зафиксировано на бумаге… В основном здесь привыкли так – у нас все по-братски, ты что, мне не доверяешь? Причем и одна, и вторая сторона. В основном наши говорят: давайте, мы такие хорошие, давайте с нами бизнес будем делать. Люди расслабляются", — сетует она.

Естественно, что, когда появляются первые деньги, многие партнеры начинают ссориться и уверять друг друга, что договоренность была совсем другой. "Все, кто приходил с какими-то проблемами, там нет такого, чтобы была виновата только одна сторона. Там были их проколы – то документы неправильно оформляли, то вообще их не оформляли… Я считаю, что в любом конфликте виноваты обе стороны", — говорит Калягина.

Среди плюсов ведения бизнеса в Абхазии эксперты называют хорошую работу налоговых служб, которые всегда готовы подсказать, как оформлять бумаги и платить налоги, а также низкую стоимость электричества и большое количество свободных ниш.

"Здесь суперские условия для ведения бизнеса. Но если не знать… подводных камней, то здесь бизнес сложно вести", — настаивают в Центре поддержки российского бизнеса в Абхазии.