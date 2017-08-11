Россия учтет интересы Израиля в сфере безопасности, заявил Лавров

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 11 авг — РИА Новости. Москва будет учитывать интересы Израиля в сфере безопасности при обсуждении путей урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Израиль и Палестина прервали мирный диалог в 2014 году. Неоднократные попытки международных посредников вернуть их за стол переговоров пока не имеют успеха. Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами.