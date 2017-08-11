МИД Германии призвал Китай усилить давление на КНДР

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал Китай усилить давление на КНДР, чтобы избежать эскалации кризиса на Корейском полуострове, который грозит последствиями всему миру.

В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений. Сначала президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. В ответ Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. На это Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

"Если вообще какая-либо страна и может оказать влияние на режим в Пхеньяне, то это Китай", — сказал Габриэль журналу Spiegel.

"Хорошо, что Китай принял последнее явное ужесточение санкций и намерен последовательно воплощать их в жизнь. Пхеньян должен почувствовать, что с обострением агрессивного провокационного курса у него в действительности больше не осталось партнеров в мире", — добавил он.

По словам Габриэля, последствия эскалации сложившегося кризиса могу быть разрушительны для всего мира, поэтому военного решения этого конфликта нет. "Риски столь велики, для всех участников, само собой для Кореи, но и для региона, для всего мира", — сказал он.

В субботу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить на треть ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.