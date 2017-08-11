Москва сожалеет, что США сомневаются в сделке по ядерной программе Ирана

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 11 авг – РИА Новости. Москва сожалеет, что США подвергают сомнениям договоренности по иранской ядерной программе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Из результативных переговоров, наверное, то, что мы сделали по иранской ядерной программе, и то, что сейчас, к сожалению, наши американские партнеры подвергают сомнению. Хотя администрация Трампа подтвердила, что в части, касающейся подписанных договоренностей, Иран выполняет все действия, которые были предусмотрены, но тем не менее продолжают из администрации Трампа называть эти договоренности неправильными, ошибочными. Так что жалко, что такой достаточно удачный договор сейчас подвергается сомнению", — сказал Лавров, выступая в рамках форума "Территория смыслов".

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.