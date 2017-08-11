Россия не приемлет обладание КНДР ядерным оружием, заявил Лавров

ДВОРИКИ (Владимирская область), 11 авг — РИА Новости. Россия не приемлет обладание КНДР ядерным оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Корейская народно-демократическая республика подписала этот договор (о нераспространении ядерного оружия — ред.), а потом вышла из него, и заявляет сейчас, что она имеет все законные права создавать ядерное оружие, уже даже создала. Но вы знаете нашу позицию: мы не приемлем ядерной Северной Кореи, обладающей ядерным оружием", — сказал он на форуме "Территория смыслов на Клязьме".

Он добавил, что у РФ и Китая "есть целый ряд предложений, который нацелен на то, чтобы не допустить там глубочайшего конфликта, кризиса с огромным количеством человеческих жертв".