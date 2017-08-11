Более 500 россиян в Турции пожаловались на ухудшение самочувствия

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор получил от россиян, отдыхавших на курортах в Турции, более 500 жалоб на ухудшение здоровья, говорится на сайте ведомства.
Жалобы поступали на "горячую линию", которую Роспотребнадзор открыл в связи с сообщениями о вспышке вируса Коксаки.
"Случаи заболевания отмечались в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер и других. Наибольшее число заболевших – дети до 14 лет", — сообщает ведомство.
Ранее многие СМИ написали, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (одной из энтеровирусных инфекций). Десятки отдыхающих якобы были вынуждены досрочно прервать отпуск. Минздрав Турции опроверг эти сообщения, назвав их спекулятивными.
Вирус Коксаки представляет собой РНК-содержащий вирус. Преимущественно он проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Инкубационный период составляет четыре-семь дней. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.