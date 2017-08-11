На Украине заявили, что продолжат строительство стены на границе с Россией

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины не планирует сворачивать реализацию проекта по строительству инженерно-заградительных сооружений на границе с РФ; на реализацию проекта в этом году бюджетом предусмотрено около 19,5 миллиона долларов, но фактически выделено только 3 миллиона, сообщил журналистам в пятницу помощник главы Государственной пограничной службы — пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что правоохранители задержали семь человек, среди которых работники Погранслужбы и представители предприятий-подрядчиков, по подозрению в растрате госсредств, выделенных на проект "Стена". Позже решением суда всем задержанным была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога. После этих событий украинские СМИ сообщили о возможном закрытии проекта. При этом на официальном уровне подобных заявлений не звучало.

"Если говорить о задержаниях, которые были, в том числе наших военнослужащих, то в случае, если их вина будет доказана, они понесут ответственность, в соответствии с украинскими законами. Это на актуальность проекта никак не влияет. Проект важный, он должен быть реализован", — сказал Слободян.

Он уточнил, что на этот год на реализацию проекта бюджетом предусмотрено 200 миллионов гривен (7,8 миллиона долларов), дополнительно потом Верховная рада Украины и Кабмин приняли решение о выделении еще 300 миллионов гривен (11,7 миллионов долларов).

"Таким образом, мы говорим о виртуальных 500 миллионах гривен, которые предусмотрены на этот год, но то, что реально есть — это Госпогранслужба получила 78 миллионов (3 миллиона долларов), из которых реализовано (освоено — ред.) 69 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов)", — сказал он.

Слободян добавил, что на сегодня активные работы по реализации проекта ведаться в Харьковской области и северной части Луганской области.

В 2015 году украинское правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.

Глава международного комитета Государственной думы РФ Алексей Пушков заявлял, что смысл возведения "Стены" кроется в возбуждении ненависти к России и воровстве бюджетных денег.