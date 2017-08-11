США за 25 лет потратили на помощь афганским военным $76 миллиардов

Военные из США и Афганистана недалеко от Кабула. Архивное фото

Военные из США и Афганистана недалеко от Кабула. Архивное фото

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Вашингтон вложил в общей сложности 76 миллиардов долларов в программы по поддержке афганских сил безопасности, говорится в докладе счетной палаты США.

Средства, в частности, пошли на поставки 600 тысяч единиц огнестрельного оружия, 76 тысяч транспортных средств, 208 вертолетов.

Кроме того, военные Афганистана получили около 30 тысяч приборов для обезвреживания взрывных устройств и 16 тысяч аппаратов для ведения разведывательной дельности, в том числе беспилотников.

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка". В ней участвуют около 13,5 тысяч военнослужащих.

Подробнее о военной операции США в Афганистане в 2001-2014 годах читайте в справке РИА Новости >>