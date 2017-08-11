Лавров надеется, что в ЕС добьются консенсуса в отношении России

ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 11 авг — РИА Новости. Политику по отношению к России в Евросоюзе сейчас определяет "русофобское меньшинство", заявил глава российского МИД Сергей Лавров и выразил надежду, что страны ЕС, которые понимают недопустимость такого подхода, будут добиваться консенсуса.

"Русофобское меньшинство в Евросоюзе пытается злоупотреблять принципом консенсуса, принципом солидарности, который в ЕС закреплен, и требует, чтобы позиции всех остальных членов основывались на наименьшем общем знаменателе. И этот наименьший знаменатель имеет однозначную антироссийскую направленность", — заявил Лавров на форуме "Территория смыслов".

"Я надеюсь, что серьезные страны в Евросоюзе, которые прекрасно понимают недопустимость и неприемлемость дальше вести дела в таком ключе, будут добиваться того, что… если это консенсус, то это должна быть договоренность, которая учитывает все точки зрения. А не просто идти на поводу у того, кто решил покапризничать и всем навязывает агрессивный, конфронтационный подходы", — продолжил министр.