Современная модель глобализации терпит фиаско, заявил Лавров

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 11 авг — РИА Новости. В Москве считают, что современная модель глобализации терпит фиаско, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в рамках форума "Территория смыслов".

"Тем более, что сейчас эта самая модель глобализации, включая ее экономические и финансовые аспекты, которую этот клуб избранных под себя выстроил — так называемая либеральная глобализация, она сейчас, по-моему, терпит фиаско. Это очевидно, в том числе для многих мыслящих людей непосредственно на Западе", — сказал Лавров.