Выступившая против переименования улиц украинка попала в базу "Миротворца"

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Сведенья об украинке Светлане Пикте, выступившей против переименования улиц в рамках закона о декоммунизации, внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

По данным украинского издания " Страна.ua ", Пикта собирала подписи против переименования улиц в честь участников ОУН-УПА*(Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия*).

На сайте "Миротворец" женщину обвиняют в "пособничестве терроризму", ведении "антиукраинской пропаганды" и срыве выполнения закона о декоммунизации. На сайте также опубликованы личные данные Пикты.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года подписал закон, который предоставляет ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины и право ее участникам на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц", и заявив, "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны.

* Организация, деятельность которой запрещена в России