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В мире

Выступившая против переименования улиц украинка попала в базу "Миротворца"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (100)
15:2311.08.2017
(обновлено: 15:26 11.08.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПрохожие на улице Крещатик в Киеве. Архивное фотоПрохожие на улице Крещатик в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Сведенья об украинке Светлане Пикте, выступившей против переименования улиц в рамках закона о декоммунизации, внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov
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По данным украинского издания "Страна.ua", Пикта собирала подписи против переименования улиц в честь участников ОУН-УПА*(Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия*).

На сайте "Миротворец" женщину обвиняют в "пособничестве терроризму", ведении "антиукраинской пропаганды" и срыве выполнения закона о декоммунизации. На сайте также опубликованы личные данные Пикты.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Антон Геращенко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
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Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Сопредседатель Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня, президент Международного общества Россия — Германия Ольга Зиновьева. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Гомо укропосы
Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года подписал закон, который предоставляет ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины и право ее участникам на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц", и заявив, "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны.

* Организация, деятельность которой запрещена в России

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