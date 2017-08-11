Выступившая против переименования улиц украинка попала в базу "Миротворца"

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Сведенья об украинке Светлане Пикте, выступившей против переименования улиц в рамках закона о декоммунизации, внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".Страна.ua", Пикта собирала подписи против переименования улиц в честь участников ОУН-УПА*(Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия*).
На сайте "Миротворец" женщину обвиняют в "пособничестве терроризму", ведении "антиукраинской пропаганды" и срыве выполнения закона о декоммунизации. На сайте также опубликованы личные данные Пикты.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
* Организация, деятельность которой запрещена в России