США готовы к военному ответу на "неразумные" действия КНДР, заявил Трамп

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова к ответу на "неразумные" действия КНДР.

"Военные решения полностью готовы на тот случай, если КНДР будет действовать неразумно. Надеюсь, что Ким Чен Ын найдет другой путь!" — написал Трамп в Twitter.

В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений. Сначала президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. В ответ Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. На это Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".