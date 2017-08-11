Французские СМИ сообщают о росте радикальных настроений в стране

ПАРИЖ, 11 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Число французов, в отношении которых у правоохранительных органов страны есть подозрения в радикализации, менее чем за два года возросло на 60%, передает в пятницу газета Figaro.

По данным издания, в марте 2015 года во Франции была сформирована картотека по предотвращению радикализации граждан. В ноябре того же года, после ноябрьских терактов, в этой базе числилось 11,4 тысячи человек. А по состоянию на август 2017-го картотека содержит данные 18,55 тысячи человек.

Как отмечает газета, в базе, доступ к которой чрезвычайно ограничен, содержится информация об именах, месте жительства, судимости и контактах с другими радикализованными гражданами.

Почти два года на территории Франции действует режим ЧП из-за высокой угрозы терактов. Он был введен решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года. Режим ЧП неоднократно продлевался, последний раз — в начале июля.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что режим ЧП будет снят осенью. Премьер-министр страны Эдуар Филипп отметил, что это должно произойти до 1 ноября 2017 года.