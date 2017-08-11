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В мире

Эксперты рассказали, как система ПРО сможет перехватить ракеты КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (778)
14:5111.08.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фотоВид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Комплексы противовоздушной обороны Patriot, которые развернет на своей территории Япония, не смогут гарантированно перехватить баллистические ракеты КНДР, но с этой задачей справится американская система противоракетной обороны Aegis, если Пхеньян все же решится на запуск в направлении острова Гуам, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Второй запуск баллистической ракеты Хвасон-14 в Пхеньяне. 29 июля 2017
© REUTERS / KCNA
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Ранее КНДР заявила, что может провести одновременный пуск четырех ракет средней дальности "Хвасон-12", которые упадут в море в 30-40 километрах от Гуама, в качестве предупреждения США. На этом острове размещены две американские стратегические военные базы, в которых КНДР видит угрозу для своей безопасности.

Япония разместит утром 12 августа в районах, над которыми могут пролететь баллистические ракеты КНДР, комплексы противовоздушной обороны Patriot.

"Зенитно-ракетный комплекс Patriot не сможет осуществить эффективный перехват баллистических ракет, поскольку он предназначен в первую очередь для противовоздушной обороны. Если говорить, чем может быть осуществлен перехват северокорейских ракет в случае их запуска по Гуаму, то это система ПРО Aegis, которой оснащены современные американские боевые корабли", — сказал Коротченко.

Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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По его словам, северокорейские ракеты средней дальности, обладающие низкими характеристиками, не станут большой проблемой для системы, способной перехватывать даже межконтинентальные баллистические ракеты.

Другой военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский также считает, что Aegis гораздо лучше подходит перехвата "средних" ракет.

"В принципе, противоракетная система Aegis, которая установлена на американских эсминцах, способна перехватывать ракеты средней дальности. А система Patriot должна быть способна перехватывать ракеты меньшей дальности, по ракетам средней дальности ее возможности существенно ограниченней, чем у корабельной системы", — сказал эксперт.

Самолет B-52 на американской военной базе Андресон на острове Гуам в Тихом океане. Архивное фото
© Flickr / U.S. Air Force/Michael R. Holzworth
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Он отметил при этом, что все мероприятия, которые нужно провести для перехвата даже единичной баллистической ракеты, образуют слишком сложную систему, поэтому и говорить о 100-процентном успехе корабельной системы невозможно.

"Должна сработать система предупреждения о ракетном нападении в виде спутников американской системы SBIRS, которая обнаруживает сам факт пуска ракеты. Должны сработать локаторы системы предупреждения о ракетном нападении, которые размещены американцами в регионе, должны сработать локаторы уже системы Aegis и должны отработать полностью в штатном режиме сами противоракеты", — сказал Мураховский.

"Каждый элемент этой сложной системы является ключевым. Один элемент не сработал в заданных параметрах — вся остальная система рассыпается и ракета не будет поражена. Ни одна система, ни противоракетной, ни противовоздушной обороны не гарантирует 100-процентную защиту, что ничего не прилетит", — добавил эксперт.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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В мире
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