СМИ нашли сходство слов Трампа с речью Трумэна после атаки на Хиросиму

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Несколько западных СМИ обратили внимание на сходство агрессивной риторики Дональда Трампа по отношению к КНДР со словами президента Гарри Трумэна, объявившему о сбросе атомной бомбы на Хиросиму.

"Северной Корее лучше больше не угрожать США. Иначе они встретятся с огнем и яростью, которых мир еще не видывал", — заявил Трамп.



Слова американского президента привели к новому витку напряженности в отношениях с КНДР — именно после них Пхеньян заявил о готовности нанести удар по американскому острову Гуам. Позже Трамп добавил, что мог бы высказаться и жестче.

Как отмечает журнал The Week, высказывание Трампа были "явной и леденящей душу отсылкой" к речи Трумана шестого августа 1945 года.

Тогда Трумэн, объявляя о том, что 16 часов назад на Хиросиму была сброшена атомная бомба, описал, какие разрушения ждут японцев, если они откажутся от капитуляции.

"Если они не примут наши условия, пусть ожидают дождя разрушений с воздуха, аналогов которому еще не было. За этой воздушной атакой последуют морские и сухопутные силы в таком количестве и такой мощи, которой они еще не видели, и обладающие боевым мастерством, о котором им уже прекрасно известно", — заявил Трумэн.

Через несколько дней США сбросили вторую атомную бомбу на город Нагасаки. В сентябре Япония капитулировала.

Как отмечает The Independent, сходство между речами Трумэна и Трампа "жуткое". "Будем надеяться, что это единственное сходство между этими двумя событиями", — добавляет автор.