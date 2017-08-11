В Эстонии пьяный мужчина напал на робота-посыльного

ТАЛЛИН, 11 авг — РИА Новости, Николай Адашкевич. Пьяный мужчина в районе Какумяэ столицы Эстонии напал на робота-посыльного, который доставлял местному жителю почтовую посылку, сообщила в пятницу газета Postimees.
На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. Пострадавшему была оказана первая помощь на месте. Пьяного дебошира доставили в полицию. Причины его агрессивного поведения выясняются.
Эстонская почтовая компания Omniva запустила в июле пилотный проект доставки посылок с помощью почтовых роботов. Omniva тестирует роботов, доставляя на место заказанные или отправленные посылки. Робот-посыльный представляет собой небольшой контейнер на колесах, передвигающийся с помощью электрической энергии.