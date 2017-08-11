СМИ: США просят Британию направить самолеты на поиск военных объектов КНДР

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. США просят Великобританию направить свои разведывательные самолеты на поиск объектов ядерного вооружения на территории КНДР, сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на неназванные источники.
"Хотя конфликт между Северной Кореей и Америкой и их союзниками немыслим, делается все возможное, чтобы подготовиться на случай, если это произойдет. Западные военные стратеги стремятся свести к минимуму число погибших, а это означает массовое наращивание сбора разведданных против КНДР", — сообщил источник издания. Он добавил, что "НАТО должна поддерживать США, так как эта ситуация может затронуть всех".
Как пишет издание, Великобритания привела в повышенную готовность свои разведывательные службы, чтобы получить сведения о том, как другие страны готовятся вести себя по отношению к лидеру КНДР Ким Чен Ыну. "Они следят за тем, как Япония и Китай и другие близлежащие страны реагируют на развитие ситуации", — сообщил изданию источник в разведке.