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В мире

"Все поражены": благодарность Трампа в адрес Путина возмутила Госдеп

14:0511.08.2017
(обновлено: 14:08 11.08.2017)
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Госдепе раскритиковали слова Дональда Трампа, который поблагодарил Владимира Путина за сокращение американского дипломатического персонала в России. Сотрудники ведомства отметили, что подобные высказывания президента "возмутительны".

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В конце июля МИД предложил Вашингтону до сентября сократить численность дипперсонала в России. США смогут оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств — именно столько российских дипломатов работают в Штатах.

Кроме того, американское посольство с августа не сможет использовать дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Москве.

По словам президента Владимира Путина, Вашингтону предстоит сократить персонал своих дипмиссий на 755 человек.

Решение Москвы стало ответом на закон об антироссийских санкциях, который в начале августа подписал Трамп. Новый пакет ограничений стал самым масштабным с начала 2014 года и в основном касается энергетического сектора.

Что сказал Трамп

Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сокращение дипмиссии оказалось болезненным для Трампа, считают в Госдуме
В четверг Трамп поблагодарил российского коллегу за сокращение дипперсонала в России.

"Хочу поблагодарить его, поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты. Нет никаких причин, чтобы они возвращались", — сказал американский лидер.

Ранее Путин рассказал журналистам, что Вашингтону предстоит сократить численность своих дипмиссий на 755 человек.

Реакция Госдепа

Заявление Трампа вызвало резкую реакцию в Госдепартаменте, пишет Politico. Один из американских дипломатов, работающих за границей, назвал слова президента "возмутительными".

"Это просто невероятно деморализующе и неуважительно по отношению к тем людям, которые служат своей стране в опасной ситуации", — отметил он, добавив, что выступление президента может подтолкнуть к увольнению многих штатных дипломатов.

Другой чиновник Госдепа рассказал Politico, что заявление Трампа обескуражило многих.

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Я не шучу, мне об этом рассказали за последние пять минут три человека. Все просто поражены. Это невероятно наивное и недальновидное заявление. Это ужасный сигнал всем нашим сотрудникам на местах", — подчеркнул дипломат.

В свою очередь, бывший заместитель госсекретаря по политическим вопросам Николас Бернс назвал высказывание Трампа "постыдным".
"Он оправдывает дурное обращение Путина с американскими дипломатами", — пояснил он.

"Оскорбил патриотов"

На слова Трампа отреагировал и бывший посол США в России Майкл Макфол. В своем Twitter экс-дипломат написал, что президент "оскорбляет американских патриотов, работающих в сложных условиях".

"Трамп только что поприветствовал сокращение состава российского посольства на 755 человек. Может, ему стоит урезать свой собственный персонал?" — заявил Макфол.

По его словам, своим выступлением президент показал, что ничего не понимает в дипломатии.

Флаги России и США у здания американского посольства в Москве
© AFP 2017 / Mladen Antonov
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"Наши дипломаты, наши профессионалы, наши военные, работающие в России, предоставляют Вашингтону бесценную информацию о ней. Представьте, что мы хотим меньше знать о военной модернизации России! Это как раз то, что сегодня восхвалял Трамп. Представьте, что мы хотим меньше знать о внешнеполитических намерениях и планах России! Это как раз то, к чему приведут сокращения персонала", — отметил бывший посол.

"Война" Госдепа с Белым домом

СМИ и раньше сообщали о непростых отношениях, которые сложились между белым домом и Госдепом. Так, в конце июля издание Washington Free Beacon сообщило, что между двумя органами власти идет "открытая война".

Энтони Скарамуччи во время брифинга для прессы в Белом доме
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Как сообщили источники издания, сейчас Госдеп находится в состоянии "массовых функциональных нарушений": высокопоставленные служащие, работающие под началом Рекса Тиллерсона, игнорируют директивы Белого дома по вопросам кадрового обеспечения и политики.

"Не секрет, что госдеп ведет открытую политическую войну, в том числе политику неповиновения и кампании в СМИ против Белого дома Трампа", — приводит Washington Free Beacon слова одного из аналитиков по вопросам внешней политики.

"Госдеп все еще управляется теми же людьми, которые разработали и реализовали политику Обамы по Ближнему Востоку. Тиллерсон должен был очистить, но он оставил половину из них на местах и спрятал другую половину на влиятельных позициях. Это кадровые сотрудники, которые призваны помешать Трампу изменить то, что они сделали", — добавил источник издания.

Кроме того, CNN отмечал, что Рекс Тиллерсон может досрочно покинуть свой пост из-за разногласий с Трампом.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон в Государственном департаменте США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Телеканал отмечал, что у Тиллерсона возникли серьезные разногласия с Белым домом по вопросам выстраивания диалога с Ираном и кадровой политики внутри Госдепартамента.

"Его (Тиллерсона. — Прим. ред.) разочарование вряд ли является секретом, и иногда это проявлялось публично", — говорилось в материале CNN.

До этого Politico сообщало, что Тиллерсон устроил скандал в Белом доме из-за того, что кадровое управление не соглашалось с кандидатурами на высокие посты в Госдепе.

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