"Все поражены": благодарность Трампа в адрес Путина возмутила Госдеп

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Госдепе раскритиковали слова Дональда Трампа, который поблагодарил Владимира Путина за сокращение американского дипломатического персонала в России. Сотрудники ведомства отметили, что подобные высказывания президента "возмутительны".
58%Реакция слишком мягкая
1.6%Ответ слишком жесткий
40.5%Россия отреагировала адекватно
Кроме того, американское посольство с августа не сможет использовать дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Москве.
По словам президента Владимира Путина, Вашингтону предстоит сократить персонал своих дипмиссий на 755 человек.
Решение Москвы стало ответом на закон об антироссийских санкциях, который в начале августа подписал Трамп. Новый пакет ограничений стал самым масштабным с начала 2014 года и в основном касается энергетического сектора.
Что сказал Трамп
"Хочу поблагодарить его, поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты. Нет никаких причин, чтобы они возвращались", — сказал американский лидер.
Ранее Путин рассказал журналистам, что Вашингтону предстоит сократить численность своих дипмиссий на 755 человек.
Реакция Госдепа
Заявление Трампа вызвало резкую реакцию в Госдепартаменте, пишет Politico. Один из американских дипломатов, работающих за границей, назвал слова президента "возмутительными".
"Это просто невероятно деморализующе и неуважительно по отношению к тем людям, которые служат своей стране в опасной ситуации", — отметил он, добавив, что выступление президента может подтолкнуть к увольнению многих штатных дипломатов.
Другой чиновник Госдепа рассказал Politico, что заявление Трампа обескуражило многих.
В свою очередь, бывший заместитель госсекретаря по политическим вопросам Николас Бернс назвал высказывание Трампа "постыдным".
"Он оправдывает дурное обращение Путина с американскими дипломатами", — пояснил он.
"Оскорбил патриотов"
На слова Трампа отреагировал и бывший посол США в России Майкл Макфол. В своем Twitter экс-дипломат написал, что президент "оскорбляет американских патриотов, работающих в сложных условиях".
"Трамп только что поприветствовал сокращение состава российского посольства на 755 человек. Может, ему стоит урезать свой собственный персонал?" — заявил Макфол.
По его словам, своим выступлением президент показал, что ничего не понимает в дипломатии.
"Война" Госдепа с Белым домом
СМИ и раньше сообщали о непростых отношениях, которые сложились между белым домом и Госдепом. Так, в конце июля издание Washington Free Beacon сообщило, что между двумя органами власти идет "открытая война".
"Не секрет, что госдеп ведет открытую политическую войну, в том числе политику неповиновения и кампании в СМИ против Белого дома Трампа", — приводит Washington Free Beacon слова одного из аналитиков по вопросам внешней политики.
"Госдеп все еще управляется теми же людьми, которые разработали и реализовали политику Обамы по Ближнему Востоку. Тиллерсон должен был очистить, но он оставил половину из них на местах и спрятал другую половину на влиятельных позициях. Это кадровые сотрудники, которые призваны помешать Трампу изменить то, что они сделали", — добавил источник издания.
Кроме того, CNN отмечал, что Рекс Тиллерсон может досрочно покинуть свой пост из-за разногласий с Трампом.
"Его (Тиллерсона. — Прим. ред.) разочарование вряд ли является секретом, и иногда это проявлялось публично", — говорилось в материале CNN.
До этого Politico сообщало, что Тиллерсон устроил скандал в Белом доме из-за того, что кадровое управление не соглашалось с кандидатурами на высокие посты в Госдепе.