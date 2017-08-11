"Все поражены": благодарность Трампа в адрес Путина возмутила Госдеп

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Госдепе раскритиковали слова Дональда Трампа, который поблагодарил Владимира Путина за сокращение американского дипломатического персонала в России. Сотрудники ведомства отметили, что подобные высказывания президента "возмутительны".

В конце июля МИД предложил Вашингтону до сентября сократить численность дипперсонала в России. США смогут оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств — именно столько российских дипломатов работают в Штатах.

Кроме того, американское посольство с августа не сможет использовать дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Москве.

По словам президента Владимира Путина, Вашингтону предстоит сократить персонал своих дипмиссий на 755 человек.

Решение Москвы стало ответом на закон об антироссийских санкциях, который в начале августа подписал Трамп. Новый пакет ограничений стал самым масштабным с начала 2014 года и в основном касается энергетического сектора.

Что сказал Трамп

В четверг Трамп поблагодарил российского коллегу за сокращение дипперсонала в России.

"Хочу поблагодарить его, поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты. Нет никаких причин, чтобы они возвращались", — сказал американский лидер.

Ранее Путин рассказал журналистам, что Вашингтону предстоит сократить численность своих дипмиссий на 755 человек.

Реакция Госдепа

Заявление Трампа вызвало резкую реакцию в Госдепартаменте, пишет Politico. Один из американских дипломатов, работающих за границей, назвал слова президента "возмутительными".

"Это просто невероятно деморализующе и неуважительно по отношению к тем людям, которые служат своей стране в опасной ситуации", — отметил он, добавив, что выступление президента может подтолкнуть к увольнению многих штатных дипломатов.

Другой чиновник Госдепа рассказал Politico, что заявление Трампа обескуражило многих.

"Я не шучу, мне об этом рассказали за последние пять минут три человека. Все просто поражены. Это невероятно наивное и недальновидное заявление. Это ужасный сигнал всем нашим сотрудникам на местах", — подчеркнул дипломат.

В свою очередь, бывший заместитель госсекретаря по политическим вопросам Николас Бернс назвал высказывание Трампа "постыдным".

"Он оправдывает дурное обращение Путина с американскими дипломатами", — пояснил он.

"Оскорбил патриотов"

На слова Трампа отреагировал и бывший посол США в России Майкл Макфол. В своем Twitter экс-дипломат написал, что президент "оскорбляет американских патриотов, работающих в сложных условиях".

"Трамп только что поприветствовал сокращение состава российского посольства на 755 человек. Может, ему стоит урезать свой собственный персонал?" — заявил Макфол.

По его словам, своим выступлением президент показал, что ничего не понимает в дипломатии.

"Война" Госдепа с Белым домом

"Наши дипломаты, наши профессионалы, наши военные, работающие в России, предоставляют Вашингтону бесценную информацию о ней. Представьте, что мы хотим меньше знать о военной модернизации России! Это как раз то, что сегодня восхвалял Трамп. Представьте, что мы хотим меньше знать о внешнеполитических намерениях и планах России! Это как раз то, к чему приведут сокращения персонала", — отметил бывший посол.

СМИ и раньше сообщали о непростых отношениях, которые сложились между белым домом и Госдепом. Так, в конце июля издание Washington Free Beacon сообщило, что между двумя органами власти идет "открытая война".

Как сообщили источники издания, сейчас Госдеп находится в состоянии "массовых функциональных нарушений": высокопоставленные служащие, работающие под началом Рекса Тиллерсона, игнорируют директивы Белого дома по вопросам кадрового обеспечения и политики.

"Не секрет, что госдеп ведет открытую политическую войну, в том числе политику неповиновения и кампании в СМИ против Белого дома Трампа", — приводит Washington Free Beacon слова одного из аналитиков по вопросам внешней политики.

"Госдеп все еще управляется теми же людьми, которые разработали и реализовали политику Обамы по Ближнему Востоку. Тиллерсон должен был очистить, но он оставил половину из них на местах и спрятал другую половину на влиятельных позициях. Это кадровые сотрудники, которые призваны помешать Трампу изменить то, что они сделали", — добавил источник издания.

Кроме того, CNN отмечал, что Рекс Тиллерсон может досрочно покинуть свой пост из-за разногласий с Трампом.

Телеканал отмечал, что у Тиллерсона возникли серьезные разногласия с Белым домом по вопросам выстраивания диалога с Ираном и кадровой политики внутри Госдепартамента.

"Его (Тиллерсона. — Прим. ред.) разочарование вряд ли является секретом, и иногда это проявлялось публично", — говорилось в материале CNN.

До этого Politico сообщало, что Тиллерсон устроил скандал в Белом доме из-за того, что кадровое управление не соглашалось с кандидатурами на высокие посты в Госдепе.