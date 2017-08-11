Игра мускулами: КНДР угрожает ударом по Гуаму, США обещают "огонь и ярость"

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вашингтон и Пхеньян продолжают озвучивать все более громкие угрозы в адрес друг друга — КНДР заявила, что рассматривает возможность атаковать остров Гуам, где расположены две американские базы, президент США Дональд Трамп предрекает северокорейцам апокалиптическое будущее. На этом фоне страны региона готовятся к всевозможным сценариям, тогда как эксперты предполагают, что до конфликта не дойдет – Вашингтон и Пхеньян готовятся к секретным переговорам.

Не сойдет с рук

В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений. Сначала президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если со стороны КНДР будет реальная угроза для Соединенных Штатов. В ответ Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Вслед за этим Трамп сказал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "очень неуважительно отзывался" о США и "говорил ужасные вещи". "Но со мной это ему не сойдет с рук", — пообещал журналистам американский президент.

"Посмотрим, что он (Ким Чен Ын — ред.) сделает с Гуамом. Если он сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал", — добавил Трамп.

При этом он заверил, что США повысит оборонный бюджет (в том числе в части противоракетных программ) "на многие миллионы".

Эти угрозы прозвучали после того, как северокорейские военные заявили о намерении к середине августа представить лидеру КНДР Ким Чен Ыну подробный план по возможной ракетной атаке на американскую военную базу Гуам. Известно, что на острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Как сообщило впоследствии издание USA Today со ссылкой на представителя министерства внутренней безопасности Гуама Дженну Гаминде (Jenna Gaminde), северокорейские ракеты могут долететь до территории острова примерно за 14 минут.

Резкие высказывания Трампа вызвали противоречивую реакцию в Вашингтоне. В частности генерал Джеймс Мэттис заявил, что в качестве главы Пентагона обязан иметь варианты военного решения в конфликте вокруг КНДР, но США предпочитают дипломатическое урегулирование ситуации.

"Мы готовы", — сказал Мэттис, отметив, однако, что трагедии, которые несут войны, всем известны, и военный конфликт может иметь "катастрофические последствия". Незадолго до этого с критикой в адрес горячности Трампа высказались некоторые конгрессмены. Сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн заявила, что "помпезные" заявления президента мешают делу, а влиятельный республиканец Джон Маккейн заявил, что подобными угрозами лучше не разбрасываться, не решив предварительно, как их реализовать.

В регионе готовятся

Между тем в государствах конфликтного региона уже начали рассматривать возможные сценарии развития ситуации. Как сообщила в пятницу японская газета "Иомиури", Токио рассматривает возможность размещения дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3 в тех районах страны, над которыми могут пролететь баллистические ракеты в случае их пуска по Гуаму. Речь идет о префектурах Симанэ, Хиросима и Коти. По данным газеты, также рассматривается возможность задействования военных кораблей с системой раннего предупреждения "Иджис" (Aegis) в Тихом океане для перехвата ракет.

Советник президента Южной Кореи во вопросам национального воссоединения и внешней политике Мун Чжон Ин в опубликованном в пятницу интервью японской газете "Асахи" призвал руководства Северной Кореи и США "не раздражать друг друга и приложить усилия к началу новых переговоров".

По данным газеты Sydney Morning Herald, премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл заявил, что его страна придет на помощь США в случае нападения Северной Кореи на какой-либо из американских объектов. Премьер дал понять, что Австралия готова выполнить свои союзнические обязательства перед США в рамках военного договора АНЗЮС, также известного как Тихоокеанский пакт безопасности.

Такой сценарий будет означать, что Канберра во второй раз в истории прибегнет к исполнению условий договора. В 2001 году премьер Джон Ховард предложил Вашингтону исполнить свои союзнические обязательства после терактов 11 сентября.

Как заявил РИА Новости сенатор Виктор Озеров, которые ранее возглавлял комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, системы ПВО России на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности, при этом принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности Дальневосточного региона. По его словам, российские военные отслеживают все происходящее вокруг Северной Кореи, зоны возможных пусков находятся под повышенным вниманием.

Между тем в пятницу китайская государственная газета Global Times опубликовала статью, в которой говорится, что Китай должен остаться нейтральным в случае, если Северная Корея первой предпримет действия, угрожающие США.

По мнению редакции газеты, "Китай также должен четко указать, что в случае, если Северная Корея запустит ракеты, которые станут угрозой для США, а американская сторона на это ответит, КНР останется нейтральной". "Если же США и Южная Корея нанесут удар в попытке свергнуть существующий в КНДР режим и изменить политическую модель на Корейском полуострове, Китай не позволит им этого сделать", — подчеркивается в статье.

Издание отмечает, что многие не верят в возможность начала войны между КНДР и США, но реальная опасность заключается в том, что столь "безрассудная игра может привести к просчетам и стратегической "войне". "Ни Вашингтон, ни Пхеньян на самом деле не хотят войны, но она может разразиться из-за отсутствия у них опыта контролировать столь опасные игры", пишет газета.

Игра мускулами

Впрочем, эксперты также считают маловероятным, что ситуация дойдет до преднамеренного развязывания военного конфликта. Главный риск, по их мнению, заключается в том, что война может начаться со случайного выстрела.

Например, сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа в Пекине Чжао Тун в разговоре с РИА Новости предположил, что Северная Корея, даже если решится нанести ракетный удар по американскому Гуаму, не будет снаряжать ракеты ядерными боеголовками.

"КНДР понимает, что если запустит ракету с ядерной боеголовкой, это может вызвать ядерную войну. Пхеньян просто хочет продемонстрировать свою ракетную мощь. Именно так делал Китай, когда в 1995-1996 годах провел серию ракетных пусков в Тайваньском проливе", — сказал эксперт.

По его словам, ракеты с болванками вместо поражающей части могут нанести Гуаму ущерб, сравнимый с падением метеоритов.

Между тем, как полагает заведующий сектором стран Восточной Азии Центра постсоветских исследований Института Экономики РАН Георгий Толорая, все понимают, что обмен угрозами "является просто средством психологического давления, более-менее искреннего, но вряд ли за этим последуют какие-то реальные действия". "К тому же северокорейцы не собираются наносить удар по Гуаму. Зачем же им это делать? Чтобы быть уничтоженными тут же?", — сказал Толорая.

Как указал эксперт, Пхеньян манипулирует общественным мнением, в том числе США, чтобы в конечном итоге американцы признали КНДР равным себе партнером.

"Вот такой у северокорейцев замысел. Они хотят на этой основе договариваться на нужных им условиях. И сейчас эта словесная полемика процентов на 99 внезапно утихнет, когда стороны вдруг начнут контактировать – сначала секретно, а потом открыто", — сказал политолог, выразив мнение, что "такое развитие событий возможно в ближайшие месяцы".

По мнению Толорая, в данной ситуации открытое военное противостояние может начаться лишь в случае непреднамеренного выстрела или непредвиденного, случайного инцидента. "И в Японии, и в Сеуле люди боятся, что случайное начало конфликта приведет к смерти и уничтожению их стран", — заключил он.