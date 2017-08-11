Сын Януковича в суде требует от Нацбанка Украины возместить ему убытки

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр подал иск против Нацбанка страны с требованием возместить убытки, соответствующая информация содержится на сайте Печерского районного суда Киева.

Указано, что иск зарегистрирован 10 августа, судьей по делу назначена Лариса Цокол. Истец — Янукович Александр Викторович, ответчик — Национальный банк. В разделе суть дела говорится, что иск касается возмещения убытков. Другие детали иска не раскрываются.

Александр Янукович является владельцем 100% акций "Всеукраинского банка развития". Нацбанк осенью 2014 года признал этот банк неплатежеспособным, объяснив это тем, что в отношении акционера финучреждения применены санкций в виде замораживания активов со стороны Евросоюза. Александр Янукович это решение оспорил, однако в январе 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил законность решения Нацбанка.

"Всеукраинский банк развития" работал на рынке Украины с 2009 года и входил в состав группы компаний "МАКО", собственником которой является Александр Янукович.