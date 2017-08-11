Турецкие власти не ответили на запрос посольства о задержании россиянина

АНКАРА, 11 авг — РИА Новости, Федор Смирнов. Власти Турции пока не ответили на запросы посольства РФ по поводу задержания гражданина РФ Рената Бакиева, которого подозревают в террористической деятельности; ему будет оказана консульская помощь, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

Накануне турецкие СМИ сообщили о задержании предполагаемого боевика террористической группировки ИГ * Бакиева, который подозревается в подготовке атаки на военный самолет США с использованием беспилотника в районе авиабазы Инджирлик на юге Турции. Посольство РФ занялось прояснением информации, относительно обстоятельств дела и выдвинутых против россиянина обвинений.

"Российское посольство незамедлительно направило турецким властям все необходимые запросы. Ответа пока не поступало. Будем следить за соблюдением процессуальных прав российского гражданина и оказывать ему консульскую помощь", — сказала Касимова.

*Террористическая организация, запрещенная в России