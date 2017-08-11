В Германии вынесли приговор сирийцам, которые возили нелегалов в Европу

БЕРЛИН, 11 авг – РИА Новости. Ангелина Тимофеева. Окружной суд в баварском городе Траунштайне вынес приговор по делу трех граждан Сирии, которые обвинялись в нелегальном провозе мигрантов в Европу через Средиземное море, во время которого погибли 13 человек.ТРК Bayerischer Rundfunk.
По данным следствия, банда организовала в 2015 году несколько нелегальных перевозок сирийских беженцев из турецкого Измира в Грецию. С июля по ноябрь лодка сделала шесть рейсов и перевезла почти 250 человек, в основном, это были граждане Сирии из Алеппо. Каждый пассажир заплатил за перевозку около тысячи евро.
Суд происходил в Траунштайне, так как один из осужденных проживал там на момент ареста в 2016 году.
О кризисе с мигрантами в Европе в 2015-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>