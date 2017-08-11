Мадуро представил Учредительному собранию свой проект конституции

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро представил свой проект конституции на рассмотрение Национального учредительного собрания (НУС), передает телеканал VTV.

Национальное учредительное собрание начало работу в начале августа. Инициатором его созыва был президент Мадуро. Ожидается, что НУС подготовит изменения в конституцию Венесуэлы.

"Сегодня, как и обещал, я хочу передать … учредительному собранию мой проект конституции для Боливарианской республики Венесуэла", — заявил Мадуро во время выступления на сессии НУС в четверг. Он подчеркнул, что этот проект должен улучшить, принятую в 1999 году конституцию страны.

В четверг Мадуро, впервые появился на сессии Национального учредительного собрания, в ходе которого глава государства подтвердил, что исполнительная власть будет подчиняться новому законодательному органу.

Учредительное собрание во вторник приняло указ, позволяющий ему контролировать все органы государственной власти страны. Оппозиционная национальная ассамблея Венесуэлы выступила против.

Оппозиция не признала выборы в Национальное учредительное собрание, указывая, что созыв этого органа был проведен с нарушениями, а сами выборы были фальсифицированы. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.

Действующая конституция Венесуэлы образца 1999 года была одобрена на общенациональном референдуме. Причем голосование состоялась два раза: сначала в апреле гражданам был предложен вопрос, согласны ли они созвать учредительное собрание для модификации прежнего основного закона, а затем, в декабре того же года, референдум проводился уже для одобрения новой конституции. Этот шаг стал одной из первых мер, предпринятых пришедшим тогда к власти президентом Уго Чавесом.

Конституция Венесуэлы 1999 года не предполагает наличия процесса импичмента в отношении главы государства. Однако статьи 222 и 232 конституции предполагают формы контроля парламента над исполнительной властью. В частности, они предусматривают объявление "политической ответственности" за те или иные деяния в отношении государственных деятелей, а также признание президента "абсолютно отсутствующим" в случае смерти и отставки или "покинувшим пост" в соответствии с решением национальной ассамблеи или же народного волеизъявления о прекращении полномочий.