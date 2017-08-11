МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Полушутливая форма ответа президента США Дональда Трампа на сокращение дипломатического персонала в РФ подчеркивает, что для Вашингтона данное решение Москвы является довольно болезненным, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
"Трампу надо было как-то реагировать на случившееся, поэтому он нашел такую полушутливую форму, хотя на самом деле это подчеркивает, что для США решение, принятое российской стороной, является довольно болезненным", — заявил Новиков РИА Новости.
Зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа считает, что такой ответ связан с безысходностью американского президента.
"Трамп так говорит, так как оказался в затруднительном положении, так как он прекрасно понимает, что к этому действию нашего МИДа и президента подтолкнуло руководство Обамы в декабре прошлого года и последние санкции от конгресса… Но он понимает и то, что этот ответ с нашей стороны нанесет соответствующий ущерб США, поэтому ему ничего не оставалось делать, как вот так вот прореагировать полушуткой какой-то", — заявил Чепа РИА Новсоти.
Ранее Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.