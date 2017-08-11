МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Полушутливая форма ответа президента США Дональда Трампа на сокращение дипломатического персонала в РФ подчеркивает, что для Вашингтона данное решение Москвы является довольно болезненным, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее Трамп заявил, что благодарен российскому президенту Владимиру Путину за сокращение числа сотрудников посольства в России, поскольку США пытаются уменьшить расходы на персонал.

"Трампу надо было как-то реагировать на случившееся, поэтому он нашел такую полушутливую форму, хотя на самом деле это подчеркивает, что для США решение, принятое российской стороной, является довольно болезненным", — заявил Новиков РИА Новости.

Зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа считает, что такой ответ связан с безысходностью американского президента.

"Трамп так говорит, так как оказался в затруднительном положении, так как он прекрасно понимает, что к этому действию нашего МИДа и президента подтолкнуло руководство Обамы в декабре прошлого года и последние санкции от конгресса… Но он понимает и то, что этот ответ с нашей стороны нанесет соответствующий ущерб США, поэтому ему ничего не оставалось делать, как вот так вот прореагировать полушуткой какой-то", — заявил Чепа РИА Новсоти.

Ранее Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.