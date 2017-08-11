Пожар в лондонском метро ликвидирован

Задымление в вагоне метро на станции Оксфорд-серкс в Лондоне, Великобритания. 11 августа 2017

Задымление в вагоне метро на станции Оксфорд-серкс в Лондоне, Великобритания. 11 августа 2017

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Пожар в поезде метро в Лондоне, из-за которого ранее была эвакуирована станция и прекращено движение, ликвидирован, сообщила городская пожарная бригада.

"Мы справились с небольшим огнем в поезде на станции Oxford Circus линии Бейкерлоо. Станция была эвакуирована до приезда пожарной бригады. Идет расследование причины пожара", — говорится в сообщении пожарной бригады Лондона, размещенном на официальном сайте.

Ранее в пятницу пожар произошел в поезде лондонского метро, станция была закрыта, движение прекращено. На место прибыли пожарные и транспортная полиция. Отмечалось, что причина пожара не рассматривалась как подозрительная.