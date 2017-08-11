Во Франции задержали поджигателя, спалившего 120 гектаров леса и 10 машин

ПАРИЖ, 11 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Мужчина, подозреваемый в совершении множественных поджогов леса, задержан в департаменте Буш-дю-Рон на юго-востоке Франции, передает в пятницу телеканал BFMTV.

Мужчина в возрасте 24 лет подозревается в том, что совершил в период с 25 мая по 24 июня 16 поджогов леса, которые стали причиной уничтожения 120 гектаров лесов и 10 автомобилей в двух коммунах департамента.

Bouches-du-Rhône: un homme soupçonné d'avoir volontairement provoqué 16 feux en garde à vuehttps://t.co/3noe7JFEky pic.twitter.com/LdiUol3XV2 — BFMTV (@BFMTV) 11 августа 2017 г.

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Подозреваемый был задержан в среду. Ранее он был неизвестен правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в коммуне Маноск (департамент Альпы Верхнего Прованса) был задержан 44-летний уроженец Сошо, признавшийся в двух поджогах леса.

В конце июля засуха и сильный ветер способствовали распространению лесных пожаров во Франции. За несколько дней были уничтожены более десяти тысяч гектаров растительности, эвакуированы тысячи людей.