Боевики "Талибана"* подорвались на собственной взрывчатке в Афганистане

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. По меньшей 30 боевиков радикального движения "Талибан"* погибли, подорвавшись на собственной взрывчатке на западе Афганистана, передает агентство Khaama Press со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в четверг в одном из районов провинции Фарах. Как сообщил представитель губернатора провинции Насир Мехри, два пояса смертника сдетонировали во время встречи группы боевиков. Он добавил, что среди погибших было несколько командиров.

По данным представителя губернатора, боевики собрались, чтобы обсудить планы осуществления атаки на позиции служб безопасности страны.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России