В Киеве рассказали, на сколько украинцы обеднели из-за еврореформ

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук считает, что за три с половиной года еврореформ, которые проводят власти Украины, граждане страны стали на порядок беднее и бесправнее.

"Одна из самых обсуждаемых сейчас в СМИ тем — за последние три года украинцы стали меньше есть. По данным Госстата, потребление мяса за это время сократилось на 7,2%, рыбы — на 33,3%, фруктов, ягод, орехов, винограда — на 19,5%. Помните анекдот советских времен о том, что страна на пути к коммунизму, но в пути кормить никто не обещал? Тогда это вызывало смех. Сейчас явно не до смеха", — написал политик в пятницу на своей странице в Facebook.

По его словам, три с половиной года еврореформ сделали украинцев на порядок беднее и бесправнее, поставив на грань выживания. "Пресловутые европейские стандарты жизни, как и полноправное членство в ЕС, по-прежнему недостижимы даже в самой отдаленной перспективе", — добавил Медведчук.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева ранее заявил, что украинцы тратят 50% своего заработка на питание, потому что много едят. В частности, отвечая на вопрос, почему у украинцев уходит на еду 50% от доходов, в то время как у немцев эта цифра составляет 14%, министр выразил мнение, что разница не в уровне доходов, а в традициях питания.