Француз получил полгода тюрьмы за то, что бил свою собаку

ПАРИЖ, 11 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Житель французского департамента Валь-де-Марн приговорен к шести месяцам реального тюремного заключения за то, что бил свою собаку, передает в пятницу газета Parisien.

Ранее, в 2013 году, мужчина по имени Жозе Р. (José R.) уже привлекался к ответственности за жестокое обращение с животным, однако тогда наказания не последовало.

В очередной раз мужчина попался, когда хлестал свою собаку — двухлетнего джек-рассел терьера по имени Джокер, удерживая его в воздухе за задние лапы, а потом швырнул питомца на пол и пнул ногой.

"Я его бил не сильно и без злости. Я люблю свою собаку, иначе бы я ее не завел… Я не делаю этого регулярно, я не бью его, если он не делает глупости", — оправдывался мужчина в исправительном суде.

Villeneuve-Saint-Georges: 6 mois de prison ferme pour avoir battu son chien https://t.co/jq4YwZwgvy — Le Parisien (@le_Parisien) 10 августа 2017 г.

​Однако ему парировал судья, задавая вопрос, как же подсудимый видит свое поведение "со злостью".

"А когда вы злы, вы что с собакой будете делать? Или пока нет крови, это без злости, так?", — говорил судья.

Помимо тюремного заключения, которое будет для него не первым, мужчина также получил запрет на содержание домашних животных сроком на пять лет. Прокуратура требовала для него пожизненного запрета на содержание питомцев и год тюрьмы.

Собака передана в организацию по защите животных — association Stéphane Lamart.