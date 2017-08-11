Минобороны Украины обещает с сентября повысить выплаты военным в Донбассе

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Украинским силовикам в зоне военной операции в Донбассе с сентября увеличат выплаты, сообщил в пятницу на брифинге представитель Минобороны Украины Максим Праута.

По его словам, соответствующий указ подписал министр обороны Украины Степан Полторак.

"Доплата личному составу, который выполняет задачи на первой линии обороны, увеличена до 10 тысяч гривен в месяц (около 390 долларов по курсу Нацбанка), на второй линии — до 4,5 тысяч гривен (около 175 долларов). Эти выплаты военнослужащие будут получать с сентября", — сказал Праута на брифинге.

В апреле военным в Донбассе уже увеличивали выплаты почти в два раза — силовикам на линии соприкосновения тогда увеличили доплаты до 7,5 тысяч гривен (около 280 долларов), военным на второй линии — до 3,5 тысяч гривен (около 130 долларов). Военные также получают основную зарплату — 7 тысяч гривен (около 270 долларов).