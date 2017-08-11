Минобороны Украины обещает с сентября повысить выплаты военным в Донбассе

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Украинским силовикам в зоне военной операции в Донбассе с сентября увеличат выплаты, сообщил в пятницу на брифинге представитель Минобороны Украины Максим Праута.
"Доплата личному составу, который выполняет задачи на первой линии обороны, увеличена до 10 тысяч гривен в месяц (около 390 долларов по курсу Нацбанка), на второй линии — до 4,5 тысяч гривен (около 175 долларов). Эти выплаты военнослужащие будут получать с сентября", — сказал Праута на брифинге.
В апреле военным в Донбассе уже увеличивали выплаты почти в два раза — силовикам на линии соприкосновения тогда увеличили доплаты до 7,5 тысяч гривен (около 280 долларов), военным на второй линии — до 3,5 тысяч гривен (около 130 долларов). Военные также получают основную зарплату — 7 тысяч гривен (около 270 долларов).