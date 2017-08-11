США начали строить оперативный центр на украинской базе ВМС

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Американская армия начала строительство оперативного центра ВМС на украинской военно-морской базе в Очакове, сообщает сайт ВМС США.

Церемония закладки фундамента состоялась еще 25 июля. Американские инженерно-строительные войска находятся в Очакове с апреля. Все это время они занимались подготовкой к строительству — подписывали контракты, получали разрешения, решали логистические вопросы.

Командный центр ВМС — один из трех проектов, запланированных США в Очакове. Предполагается, что он будет играть важную роль в ходе будущих военных учений на Украине.

Другие два проекта — это помещения для технического обслуживания лодок и контрольно-пропускные пункты по периметру базы.

В январе этого года Верховная рада приняла закон, разрешающий присутствие на территории страны иностранных военных для участия в учениях. В июле на юге Украины прошли военные учения Sea Breeze-2017, в которых принимали участие 17 стран, в том числе США.