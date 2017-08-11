Эксперт считает ужесточение риторики между США и КНДР признаком переговоров

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Повышающееся напряжение между США и КНДР может свидетельствовать о том, что в ближайшее время публичный обмен взаимными угрозами прекратится и стороны начнут секретные, а впоследствии и открытые переговоры, заявил РИА Новости заведующий сектором стран Восточной Азии Центра постсоветских исследований Института Экономики РАН Георгий Толорая.

В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений. Сначала президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. В ответ Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Вслед за этим Трамп сказал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

"Все понимают, что это является просто средством психологического давления, более-менее искреннего, но вряд ли за этим последуют какие-то реальные действия. К тому же северокорейцы не собираются наносить удар по Гуаму. Зачем же им это делать? Чтобы быть уничтоженными тут же?" — сказал Толорая.

Как указал, эксперт, Пхеньян манипулирует общественным мнением, в том числе США, чтобы в конечном итоге американцы признали КНДР равным себе партнером – "не маленькой нищей страной, затерянной на другом конце света, а страной, которая имеет с Америкой ядерный паритет и которая живет с Америкой на началах взаимного сдерживания — подобно тому, как это в свое время делал Советский Союз".

"Вот такой у северокорейцев замысел. Они хотят на этой основе договариваться на нужных им условиях. И сейчас эта словесная полемика процентов на 99 внезапно утихнет, когда стороны вдруг начнут контактировать – сначала секретно, а потом открыто", — сказал политолог, выразив мнение, что "такое развитие событий возможно в ближайшие месяцы".

По мнению собеседника агентства, сейчас вариантов развития событий стало на одно меньше. "В предшествовавший период рассматривалось три варианта: воевать, договариваться, ничего не делать — то есть ожидать, пока Северная Корея сама собой распадется. Последнего варианта придерживался Барак Обама", — указал Толорая.

Эксперт отметил, что такое "стратегическое терпение" привело к тому, что северокорейцы без помех создали потенциал ракетно-ядерного сдерживания. Сейчас понятно, что это тупиковый путь, полагает Толорая, подобной вызывающей риторикой Пхеньян пытается выторговать лучшие позиции для предстоящих переговоров.