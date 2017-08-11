В ДНР начали выпускать пассажирские автобусы

ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. Первые пассажирские автобусы "Донбасс" выпущены в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщил в пятницу журналистам глава ДНР Александр Захарченко.

"Эти автобусы собираются здесь. В ближайшее время автобусный парк ДНР полностью изменится и обновится. Первые десять автобусов пойдут в Горловку, а в планах, что во всех крупных городах ДНР будут такие автобусы", — сказал Захарченко.

Он добавил, что до конца года планируется выпустить 100 автобусов. Глава ДНР лично опробовал первый автобус, произведенный в республике, на нем он проехал по улицам Донецка.

Как сообщили в министерстве промышленности и торговли, автобусы собираются на базе ПАЗа. Общая потребность ДНР в автобусах на данный момент составляет около 400 штук. Вторая партия транспорта пойдет в министерство образования.