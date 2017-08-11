Итальянский пожарный совершал поджоги в поисках адреналина

РИМ, 11 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский пожарный задержан за поджоги, которые он совершал ради получения адреналина в подражание героям американского сериала, сообщает в пятницу газета Il Corriere della Sera.

Подозрительная серия из семи возгораний, произошедших за три года в одной и той же местности, привлекла внимание властей — всякий раз первым на тушение огня прибывал один и тот же человек. Поймать поджигателя мусорных ящиков и хранилищ отходов удалось благодаря записям видеонаблюдения. Им оказался 28-летний добровольный сотрудник пожарной бригады североитальянской провинции Павезе. На кадрах видеосъемки можно увидеть, как он подъезжает к мусорным бакам на машине, поджигает их, после чего спешит в часть, чтобы успеть принять вызов, отмечает газета.

На допросе пожарный-поджигатель попытался объяснить свои действия тем, что в его зоне ответственности "ничего не происходит" из-за равнинного ландшафта и отсутствия лесов, а он хотел "почувствовать волнение поездки на место происшествия с включенной сиреной".

По словам карабинеров, задержанный "хотел подражать своим кумирам — героям сериала о работе пожарных в одном американском городе, и испытывать те же полные адреналина ощущения". Теперь он подозревается не только в поджогах, но и мошенничестве, так как пожарные-добровольцы получают надбавку исходя из числа выездов на происшествия.

В отличие от своего северного коллеги, который работал ради чувств, его коллеги из Сицилии устраивали пожары ради бонусных выплат. О разоблачении группы из 15 пожарных-волонтеров стало известно в понедельник. Руководитель группы мошенников лично во время рабочей смены выезжал на природу на своем фургоне, поджигал лес, после чего возвращался на место уже на пожарной машине, а иногда в статистику бригады попадали и вовсе несуществующие возгорания.