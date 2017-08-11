Задержанный в Турции россиянин ранее был судим за членство в ИГ*

Гражданин РФ, задержанный в Турции за подготовку атаки на самолет ВВС США, ранее был приговорен турецким судом к 6 годам тюрьмы за членство в ИГ* — СМИ

*террористическая группировка, запрещенная в России